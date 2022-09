ICW | Torna la Numero Uno

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 24 settembre 2022) Sabato 1° Ottobrela ICW con la seconda edizione de “LaUno”, il primo Torneo femminile di wrestling italiano, in scena a Comun Nuovo (BG); la prima edizione, in scena lo scorso anno, fu vinta da Jokey. Di seguito le atlete annunciate finora: -Electra (al debutto nel Torneo)-Queen Maya (Attuale Campionessa Femminile ICW)-Emily Ramirez (alla 2° Partecipazione)-Tiffany (al debutto nel Torneo)-Camilla (IWE Wonder Champion, alla 2° Partecipazione)-Jungle Jill (al debutto in Italia, attuale WAC European Woman’s Champion e FWF Tag Team Champion)-Valerie (al ritorno in Italia e in ICW)-Swan (al debutto in ICW e nel Torneo)-Lara Wild (alla 2° Partecipazione)-Domiziana Roy (alla 2° Partecipazione) Maggiori Dettagli sull Evento Fb QUI.