Giappone: un morto e diversi feriti per il tifone Talas (2) (Di sabato 24 settembre 2022) Il tifone Talas si è avvicinato alle coste del Giappone, con piogge torrenziali e smottamenti che hanno causato un morto e diversi feriti. L'arcipelago era stato colpito da un altro ciclone che ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) Ilsi è avvicinato alle coste del, con piogge torrenziali e smottamenti che hanno causato un. L'arcipelago era stato colpito da un altro ciclone che ha ...

