Elezioni, la scheda elettorale spiegata in cinque domande e risposte (Di sabato 24 settembre 2022) Nonostante il taglio del numero dei parlamentari (400 per la Camera e 200 per il Senato), verrà impiegato lo stesso sistema elettorale del 2013 (il cosiddetto Rosatellum) con una novità importante: per la prima volta il Senato sarà eletto anche dai diciottenni Leggi su ilsole24ore (Di sabato 24 settembre 2022) Nonostante il taglio del numero dei parlamentari (400 per la Camera e 200 per il Senato), verrà impiegato lo stesso sistemadel 2013 (il cosiddetto Rosatellum) con una novità importante: per la prima volta il Senato sarà eletto anche dai diciottenni

