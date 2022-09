Diaco guadagna “sopra la media Rai” | ecco la cifra esatta secondo Il Foglio

Leggi su biccy

(Di sabato 24 settembre 2022) Il nome di Pierluigiè spesso finito al centro di polemiche, l’ultima con Milo Infante stizzito per un collegamento in ritardo proprio a causa del promo di Bella Ma. Ora a parlare è stato Carmelo Caruso, giornalista de Il, che in un suo editoriale dal titolo “Bellaperché in Rai si discute del contratto da sballo del conduttore (amico di Meloni)”, ha così scritto: “La notizia è che il suo programma Rai non fa gli ascolti attesi, l’altra notizia è che il suo compenso è al didella(274 mila euro; oltre 1.500 euro a puntata). Stiamo parlando di Pierluigi. È un veterano della Rai. Ha un curriculum lungo e molte esperienze alle spalle. Oggi è “blindato” e forse per la ragione che lo stessoha rivendicato in ...