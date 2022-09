De Zerbi “scippa” la Juventus | pronta l’offerta per un top

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 24 settembre 2022) Un top rischia di lasciare lacon Deche sembra intenzionato a fare follie per arrivare al giocatore. E’ sempre calciomercato; nonostante la sessione estiva di mercato sia terminata poche settimane fa, la società bianconera sembra stia già pensando a come rinforzare la rosa in vista della prossima estate. Il reparto da rinforzare, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere quello difensivo con laad avere bisogno di un terzino sinistro (Alex Sandro è destinato a lasciare la Torino bianconera) e di un nuovo centrale viste le difficoltà mostrate in questa prima parte di stagione. La società bianconera, però, rischia di perdere anche un top; tutto per colpa di De. AnsafotoRecentemente Roberto Deè diventato il nuovo allenatore del Brighton con l’obiettivo di ...