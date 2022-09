Dal Camerun del Mondiale del 1990 ad oggi: l’incredibile ascesa del calcio africano (Di sabato 24 settembre 2022) A partire dal Mondiale del 1990, il calcio africano, fino a quel momento considerato “periferico” e, al pari di quello asiatico, nordamericano e oceanico, assolutamente non in grado di competere con quello europeo e sudamericano, è stato protagonista di una crescita esponenziale. Tanto che, negli anni a seguire, il numero dei calciatori provenienti dal continente nero che hanno indossato le maglie delle grandi squadre europee è aumentato in maniera considerevole e, se prima l’acquisto di un calciatore africano poteva essere visto dai tifosi come un azzardo, una trovata esotica, una scommessa, oggi nessuno si meraviglia più di tanto se la propria squadra del cuore annovera in organico calciatori nigeriani, ghanesi, egiziani, Camerunensi, algerini, senegalesi, ivoriani, etc. Al netto delle varie ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) A partire daldel, ilafricano, fino a quel momento considerato “periferico” e, al pari di quello asiatico, nordamericano e oceanico, assolutamente non in grado di competere con quello europeo e sudamericano, è stato protagonista di una crescita esponenziale. Tanto che, negli anni a seguire, il numero dei calciatori provenienti dal continente nero che hanno indossato le maglie delle grandi squadre europee è aumentato in maniera considerevole e, se prima l’acquisto di un calciatore africano poteva essere visto dai tifosi come un azzardo, una trovata esotica, una scommessa,nessuno si meraviglia più di tanto se la propria squadra del cuore annovera in organico calciatori nigeriani, ghanesi, egiziani,ensi, algerini, senegalesi, ivoriani, etc. Al netto delle varie ...

