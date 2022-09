Classifica ATP, perché Jannik Sinner deve ringraziare Lorenzo Sonego ed è di nuovo top10 (Di sabato 24 settembre 2022) Jannik Sinner è tornato nella top-10 del ranking ATP e deve ringraziare Lorenzo Sonego. Il piemontese ha infatti battuto Hubert Hurkacz nella semifinale del torneo ATP 250 di Metz: se il polacco avesse vinto si sarebbe confermato in decima posizione davanti all’altoatesino. Jannik Sinner balza così al decimo posto della Classifica internazionale con 3.200 punti all’attivo, cinque in più di Hurkacz che in caso di affermazione contro Sonego si sarebbe issato a quota 3.255. Un bel “regalo” tra connazionali, sicuramente apprezzato dal miglior italiano nel ranking mondiale. Il 21enne, che non ha giocato questa settimana e che da lunedì sarà protagonista all’ATP 250 di Sòfia per inseguire il terzo titolo consecutivo, ritorna ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022)è tornato nella top-10 del ranking ATP e. Il piemontese ha infatti battuto Hubert Hurkacz nella semifinale del torneo ATP 250 di Metz: se il polacco avesse vinto si sarebbe confermato in decima posizione davanti all’altoatesino.balza così al decimo posto dellainternazionale con 3.200 punti all’attivo, cinque in più di Hurkacz che in caso di affermazione controsi sarebbe issato a quota 3.255. Un bel “regalo” tra connazionali, sicuramente apprezzato dal miglior italiano nel ranking mondiale. Il 21enne, che non ha giocato questa settimana e che da lunedì sarà protagonista all’ATP 250 di Sòfia per inseguire il terzo titolo consecutivo, ritorna ...

