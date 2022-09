Ciclismo, Mondiali 2022: il percorso della prova in linea uomini e dove si deciderà la corsa. C’è una salita al 12% (Di sabato 24 settembre 2022) Questa notte ci saranno fuoco e fiamme a Wollongong. La città australiana è pronta per l’ultimo grande appuntamento del Mondiale di Ciclismo 2022, la prova in linea maschile che decreterà il successore di Julian Alaphilippe nell’albo d’oro. Sarà una gara molto dura, assai simile ad una grande classica, in cui conterà molto saper resistere in salita. In un percorso strutturato in due circuiti, la prima occasione per la scrematura sarà il Mount Keira, una salita di 8,7 chilometri al 5% di pendenza media ma che toccherà anche il 15%. Essendo assai lontano dal traguardo, potrebbe essere l’occasione per far andare via la fuga di giornata, con le squadre rimaste al di fuori costrette a spendere energie per poter riprendere chi ci tenterà. Nel secondo circuito invece la ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Questa notte ci saranno fuoco e fiamme a Wollongong. La città australiana è pronta per l’ultimo grande appuntamento del Mondiale di, lainmaschile che decreterà il successore di Julian Alaphilippe nell’albo d’oro. Sarà una gara molto dura, assai simile ad una grande classica, in cui conterà molto saper resistere in. In unstrutturato in due circuiti, la prima occasione per la scrematura sarà il Mount Keira, unadi 8,7 chilometri al 5% di pendenza media ma che toccherà anche il 15%. Essendo assai lontano dal traguardo, potrebbe essere l’occasione per far andare via la fuga di giornata, con le squadre rimaste al di fuori costrette a spendere energie per poter riprendere chi ci tenterà. Nel secondo circuito invece la ...

