Caos per il voto dei positivi al Covid: i comuni snobbano le circolari del Viminale (Di sabato 24 settembre 2022) I positivi al Covid possono votare? La domanda è semplice, la risposta non altrettanto: tra circolari di Viminale e prefetture e comuni, che si sono mossi in ordine sparso, decine di migliaia di persone domani rischiano di non poter esercitare il loro diritto/dovere di voto. Alle prime elezioni politiche dallo scoppio della pandemia, con i contagi in risalita, l'intenzione del governo era quella di non escludere i positivi dall'appuntamento elettorale. «Gli elettori positivi al Covid-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento presso la propria abitazione possono votare?» è la domanda della Faq numero 25 pubblicata sulla pagina del sito del Ministero dell'Interno dedicata alle elezioni politiche. ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) Ialpossono votare? La domanda è semplice, la risposta non altrettanto: tradie prefetture e, che si sono mossi in ordine sparso, decine di migliaia di persone domani rischiano di non poter esercitare il loro diritto/dovere di. Alle prime elezioni politiche dallo scoppio della pandemia, con i contagi in risalita, l'intenzione del governo era quella di non escludere idall'appuntamento elettorale. «Gli elettorial-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento presso la propria abitazione possono votare?» è la domanda della Faq numero 25 pubblicata sulla pagina del sito del Ministero dell'Interno dedicata alle elezioni politiche. ...

