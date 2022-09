bizcommunityit : Turchia: 'Non riconosceremo referendum russo sull'annessione' | Borrell (Ue): prendiamo sul serio minaccia nucleare… - iconanews : Borrell, 'prendiamo sul serio minaccia nucleare Putin' - zazoomblog : Ucraina diretta. Turchia: «Non riconosciamo referendum annessione». Borrell: «Prendiamo sul serio minaccia nuclerar… - infoitestero : Ucraina, diretta. Turchia: «Non riconosciuamo referendum annessione». Borrell: «Prendiamo sul serio minaccia n - francobus100 : Ucraina, diretta. Turchia: «Non riconosciamo referendum annessione». Borrell: «Prendiamo sul serio minaccia nuclera… -

E sulla minaccia dell'uso di armi nucleari evocata da Vladimir Putin nel suo ultimo discorsoha sottolineato: "Quando le persone dicono che non è un bluff, bisogna prenderle sul serio". E ...Missile russo su un palazzo a Zaporizhzhia.: 'sul serio minaccia nucleare di Putin'. Chiamate di leva anche agli ucraini con passaporto ...È già la nonna più attesa del Trentino: Nonna Nunzia arriva per la prima volta nei teatri della regione in una storia spassosissima che la vede protagonista assoluta. Una nonna di troppo è un mix fra… ..."E' certamente un momento pericoloso perché l'esercito russo è stato messo all'angolo e la reazione di Putin - che minaccia di usare armi nucleari - è molto grave". (ANSA) ...