Wanda Nara conferma la separazione con Mauro Icardi: "Momento doloroso, nient'altro da dire" (Di venerdì 23 settembre 2022) Wanda Nara ha confermato ufficialmente sui propri social la separazione da Mauro Icardi. E' finita, stavolta per davvero, la storia tra l'ex attaccante dell'Inter, ora trasferito in Turchia al Galatasaray, e la showgirl che le faceva anche da procuratore sportivo. Con una storia su Instagram, la bella argentina ha voluto fermare le speculazioni: "Mi risulta molto doloroso vivere questo Momento. Però data la mia esposizione e per via delle cose che stanno trascendendo, oltre alle speculazioni mediatiche, è preferibile che lo sappiate da me. Non ho niente più da dire e non voglio darvi alcun dettaglio circa la mia separazione. Per favore spero possiate capire, non solo per me ma soprattutto per i miei figli".

