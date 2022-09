Vino | a Scuola di dendrochirurgia in vigna con i Vine master pruners Simonit&Sirch

(Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Labitalia) - Una full-immersion di 3 giorni per imparare la, l'innovativa tecnica ideata daiSimonit&Sirch per salvare la pianta della vite dal mal dell'esca senza estirparla. L'appuntamento è dal 3 al 6 ottobre all'Accademialodge di Capriva del Friuli (Gorizia) nel Collio, dove si terrà un corso residenziale che insegnerà le basi di questa tecnica. Laè una vera e propria operazione chirurgica sulla pianta della vite attraverso la quale - con l'impiego di una specifica attrezzatura - viene eliminata la carie bianca che colonizza la struttura legnosa della pianta. I risultati che il Team Simonit&Sirch ha raggiunto in 12 anni di lavori e sperimentazioni sono sorprendenti: il 90% delle piante trattate è ...

Venerdì 7 ottobre (ore 11.30) la Scuola Normale Superiore di Pisa ospita il talk "Precision Farming"

Caprile vendemmia 2022, laboratori e degustazioni accendono la festa del vino La seconda edizione dell'evento si tiene il 28 ottobre con protagoniste 14 barriques di Barolo prodotto con le uve della storica Vigna Gustava. Laboratori, mostre, degustazioni e show cooking. Oggi, venerdì 23 settembre, dalle 15 alla 22, l'istituto di istruzione superiore Cecchi di via Caprile 1 apre le porte a studenti, famiglie e privati.