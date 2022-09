Ultime Notizie Roma del 23-09-2022 ore 16:10 (Di venerdì 23 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno ancora essere in primo piano le agenzie di stampa Russi Hanno annunciato questa mattina all’avvio dei referendum sulla annessione alla federazione di alcune zone del Ucraina controllate in tutto o in parte da Mosca le votazioni si terranno fino al 27 settembre nelle regioni separatiste filorusse di Donetsk e lugansk e nelle aree occupate dai russi di canzone zappo riccia nel contesto dell’ offensiva militare di Mosca contro lui intanto Chi è veloci Dent hanno definito le votazioni una pazza Mosca da parte tua sostiene che i referendum sono conformi alle norme internazionali alla Carta delle Nazioni Unite e lunghe code si sono formate nella notte al confine tra Russia e Giorgia secondo quanto riferisce la BBC che mostra anche le immagini di file interminabili di auto con a bordo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno ancora essere in primo piano le agenzie di stampa Russi Hanno annunciato questa mattina all’avvio dei referendum sulla annessione alla federazione di alcune zone del Ucraina controllate in tutto o in parte da Mosca le votazioni si terranno fino al 27 settembre nelle regioni separatiste filorusse di Donetsk e lugansk e nelle aree occupate dai russi di canzone zappo riccia nel contesto dell’ offensiva militare di Mosca contro lui intanto Chi è veloci Dent hanno definito le votazioni una pazza Mosca da parte tua sostiene che i referendum sono conformi alle norme internazionali alla Carta delle Nazioni Unite e lunghe code si sono formate nella notte al confine tra Russia e Giorgia secondo quanto riferisce la BBC che mostra anche le immagini di file interminabili di auto con a bordo ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - zazoomblog : Ultime Notizie – Padre Pio appello comitati esporre reliquia cuore tutto l’anno: “Gesto importante per fedeli” -… - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina Kiev: “Abbiamo perso 9mila soldati i morti russi sono 56mila” - #Ultime #Notizie #Ucraina… - Marisab79879802 : RT @LadyOscar_42: @carmelodipaola @pietroraffa E non solo Bibbiano non dimentichiamo le ultime notizie che arrivano da Mantova e non diment… - junews24com : Srdoc Juve: operazione per il baby attaccante! Condizioni e tempi di recupero - -