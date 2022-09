Ucraina ultime notizie. Kiev, riconquistati territori a est in giorno referendum. Onu: In Ucraina commessi crimini di guerra (Di venerdì 23 settembre 2022) Gli investigatori dell’Onu hanno stabilito che in Ucraina sono stati commessi crimini di guerra. Le province di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, che rappresentano circa il 15% del territorio dell’Ucraina, si preparano oggi a tenere referendum per l’adesione alla Russia: urne aperte fino al 27 settembre. Berlino propone una soluzione europea per accogliere i disertori russi Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 23 settembre 2022) Gli investigatori dell’Onu hanno stabilito che insono statidi. Le province di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, che rappresentano circa il 15% delo dell’, si preparano oggi a tenereper l’adesione alla Russia: urne aperte fino al 27 settembre. Berlino propone una soluzione europea per accogliere i disertori russi

