Ucraina: Russia annuncia avvio referendum in zone occupate (Di venerdì 23 settembre 2022) Le agenzie di stampa russe hanno annunciato questa mattina l'avvio dei "referendum" sull'annessione alla Federazione di alcune zone dell'Ucraina controllate in tutto o in parte da Mosca. Le votazioni ...

