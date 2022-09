TRUFFA EMAIL POSTEPAY : Nuovo aggiornamento per la sicurezza! (Di venerdì 23 settembre 2022) Finti accrediti sulla POSTEPAY. Nuova TRUFFA online della mail che ci comunica il blocco di un fantomatico accredito Una mail comunica il blocco dell’account associato alla vostra POSTEPAY. L’ennesimo tentativo di frode online che inganna gli utenti per arrivare ai loro risparmi. Fate molta attenzione al falso messaggio EMAIL da parte di poste italiane. L’obiettivo è sempre quello di rubare le credenziali di accesso delle vittime (nome utente, password …) per sottrarre poi denaro dal conto. Ecco il testo : Buongiorno,Per garantire la tua sicurezza, l’accesso al tuo account è stato temporaneamente sospeso fino a quando il nostro supporto per la verifica non avrà ricevuto le informazioni necessarie per confermare la tua identità.Per risolvere questo problema, verifica le informazioni del tuo account qui: Accedi per ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 23 settembre 2022) Finti accrediti sulla. Nuovaonline della mail che ci comunica il blocco di un fantomatico accredito Una mail comunica il blocco dell’account associato alla vostra. L’ennesimo tentativo di frode online che inganna gli utenti per arrivare ai loro risparmi. Fate molta attenzione al falso messaggioda parte di poste italiane. L’obiettivo è sempre quello di rubare le credenziali di accesso delle vittime (nome utente, password …) per sottrarre poi denaro dal conto. Ecco il testo : Buongiorno,Per garantire la tua sicurezza, l’accesso al tuo account è stato temporaneamente sospeso fino a quando il nostro supporto per la verifica non avrà ricevuto le informazioni necessarie per confermare la tua identità.Per risolvere questo problema, verifica le informazioni del tuo account qui: Accedi per ...

