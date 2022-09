Traffico Roma del 23-09-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 settembre 2022) LuceverdeBaby trovati e buon pomeriggio in studio Donatella Russo ancora disagi per lavori sulla Pontina permangono 2 km di fila tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci versocode anche dal raccordo anulare a Castel di Decima in direzione di Pomezia e non distante in zona Tor de’ Cenci ulteriori disagi per un incidente resta trafficato il raccordo anulare nella zona sud in carreggiata esterna lunghe code a tratti a partire dall’ autostrada per Fiumicino sino alla Tuscolana nella zona nord del raccordo in carreggiata interna Ci sono code tra le uscite Trionfale e Salaria e poi tra Bufalotta e Tiburtinaintenso sulla tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII a la Salaria verso San Giovanni infine attenzione un incidente con rallentamenti segnalato dalla polizia locale in via Alvaro del Portillo nei pressi di via ...