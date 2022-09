Traffico Roma del 23-09-2022 ore 08:30 (Di venerdì 23 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati cominciamo la nostra carrellata da quadrante Nord permangono Cody sulla Cassia fra la torta e Tomba di Nerone a complicare la situazione un incidente avvenuto nei pressi di via volusia così come restano incolonnamenti sulla Flaminia da Labaro a Tor di Quinto nessuna segnalazione al momento sulla Cassia bis sveglia in tana sul Raccordo Anulare la situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino allo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna acuti tra il video con la Roma Fiumicino e l’uscita Ostia Acilia e tra le uscite Prenestina e Tiburtina tutta la turbano della Roma Laguna ancora coda alla raccordo anulare fino alla tangenziale est qui che poi ritroviamo lungo la carreggiata opposta a partire da Viale Palmiro Togliatti Verso il raccordo in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati cominciamo la nostra carrellata da quadrante Nord permangono Cody sulla Cassia fra la torta e Tomba di Nerone a complicare la situazione un incidente avvenuto nei pressi di via volusia così come restano incolonnamenti sulla Flaminia da Labaro a Tor di Quinto nessuna segnalazione al momento sulla Cassia bis sveglia in tana sul Raccordo Anulare la situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino allo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna acuti tra il video con laFiumicino e l’uscita Ostia Acilia e tra le uscite Prenestina e Tiburtina tutta la turbano dellaLaguna ancora coda alla raccordo anulare fino alla tangenziale est qui che poi ritroviamo lungo la carreggiata opposta a partire da Viale Palmiro Togliatti Verso il raccordo in ...

VAIstradeanas : 08:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.VelocitĂ :10Km/h - romamobilita : #Roma #viabilitĂ Traffico rallentato sulla Trionfale, tra Gra-via Ipogeo degli Ottavi e via della Camilluccia - romamobilita : #Roma #viabilitĂ Traffico rallentato a via Appia Antica, tra Frattocchie e via di Tor Carbone - romamobilita : #Roma #viabilitĂ Traffico rallentato sulla Tuscolana, tra viale Palmiro Togliatti e piazza Sulmona - romamobilita : #Roma #viabilitĂ Traffico rallentato sull'Appia, tra Frattocchie - SS207 Nettunense e via dell'Almone/via Demetriade -