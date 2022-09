Sonego-Hurkacz in tv, orario semifinale ATP Metz 2022: programma in chiaro e dove vederlo in streaming (Di venerdì 23 settembre 2022) A Metz, in Francia, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis domani, sabato 24 settembre, si disputeranno i due match delle semifinali del tabellone principale di singolare maschile ed uno di doppio ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurro Lorenzo Sonego opposto al polacco Hubert Hurkacz. Sarà possibile seguire il match tra Lorenzo Sonego ed Hubert Hurkacz in diretta tv su Sky Sport Tennis e su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo, Now e SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzo Sonego ed Hubert Hurkacz. programma ATP 250 Metz 24 SETTEMBRE Court Patrice DominguezDalle ore 14:00Lorenzo Sonego VS Hubert ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) A, in Francia, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis domani, sabato 24 settembre, si disputeranno i due match delle semifinali del tabellone principale di singolare maschile ed uno di doppio ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurro Lorenzoopposto al polacco Hubert. Sarà possibile seguire il match tra Lorenzoed Hubertin diretta tv su Sky Sport Tennis e su SuperTennisTV, mentre la direttaverrà assicurata da SkyGo, Now e SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzoed HubertATP 25024 SETTEMBRE Court Patrice DominguezDalle ore 14:00LorenzoVS Hubert ...

