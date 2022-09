Preghiera del mattino del 23 Settembre 2022: “Preservami o Signore” (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire alla nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

