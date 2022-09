Pagamento pensioni ottobre 2022: tutte le date e le novità sull’aumento dell’importo (Di venerdì 23 settembre 2022) Sta per arrivare un nuovo mese e con esso arriva il Pagamento delle pensioni. Ma quando saranno pagate ad ottobre 2022 in posta e in banca? Vediamo il calendario con tutte le date e le molte novità presenti per questo mese per quanto riguarda l’aumento delle pensioni. Ad ottobre infatti arriva la tanto attesa rivalutazione al 2% dell’assegno, e questo comporterà emolumenti più alti per molti italiani. Calendario Pagamento pensioni ottobre 2022: date per Banca e posta Per quanto riguarda l’accredito in banca, non vi sono mai state variazioni, nemmeno durante la pandemia e quindi anche per questo mese di ottobre, le ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 23 settembre 2022) Sta per arrivare un nuovo mese e con esso arriva ildelle. Ma quando saranno pagate adin posta e in banca? Vediamo il calendario conlee le moltepresenti per questo mese per quanto riguarda l’aumento delle. Adinfatti arriva la tanto attesa rivalutazione al 2% dell’assegno, e questo comporterà emolumenti più alti per molti italiani. Calendarioper Banca e posta Per quanto riguarda l’accredito in banca, non vi sono mai state variazioni, nemmeno durante la pandemia e quindi anche per questo mese di, le ...

