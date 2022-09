(Di venerdì 23 settembre 2022) Ingresso “calcistico” per Luigi Disuldel Teatro Sannazaro di, dove si è svolta stasera la manifestazione conclusiva della campagna elettorale di Impegno Civico. Su due schermi ai lati delsono state trasmesse le immagini della vittoria delcontro il Liverpool in Champions League e la scritta: “Non esistono imprese impossibili, esistono solo imprese da realizzare”. Al suo ingresso Diha detto: “Contro il Liverpooli pronostici erano contro il, e con dedizione li abbiamo ribaltati. Saremo in grado di farlo anche in questa campagna elettorale“. Circa 200 le persone presenti nel teatro. I primi a intervenire sono i candidati di Impegno Civico, presentati da Emilio Carelli. Die ...

CarloCalenda : Napoli sul Serio è pronta ed è strepitosa. #ItaliaSulSerio - Ettore_Rosato : Vi aspetto domani a 'Napoli, sul serio' ore 18.00 presso la Stazione Marittima di #Napoli. Insieme per l'… - petergomezblog : Pd, Letta e De Luca insieme sul palco a Napoli. I militanti: "Abbiamo scelto di perdere in partenza. Alleanza con D… - giovannicola73 : RT @Geo__team: Buongiorno napoletani! Qualche giorno fa eravamo a Napoli, abbiamo girato un documentario sul giocatore della vostra squadra… - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Napoli, sul palco di Di Maio spunta… Salvini. E Giggino annuncia: "Reddito di cittadinanza a tutti" (video)

