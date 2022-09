Muore d’infarto in sala attesa ospedale, due inchieste (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un paziente arriva in ospedale con dolori al petto e difficoltà respiratorie, ma – riferiscono i familiari – Muore in sala d’attesa senza ricevere assistenza, con il pronto soccorso chiuso per sanificazione dopo due casi di Covid. E’ la vicenda su cui la Procura di Torre Annunziata (Napoli) ha aperto un’ inchiesta: a perdere la vita è stato un uomo di 49 anni, Mario Buono, martedì sera nell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Anche la Asl Napoli 3 Sud, competente sul territorio, ha avviato un’indagine interna. L’uomo, secondo quanto si legge nella denuncia della famiglia ai Carabinieri, è giunto nel triage alle 21.50 ed è rimasto lì in attesa che venisse ultimata la bonifica dei locali del pronto soccorso, ma le sue condizioni sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un paziente arriva incon dolori al petto e difficoltà respiratorie, ma – riferiscono i familiari –ind’senza ricevere assistenza, con il pronto soccorso chiuso per sanificazione dopo due casi di Covid. E’ la vicenda su cui la Procura di Torre Annunziata (Napoli) ha aperto un’ inchiesta: a perdere la vita è stato un uomo di 49 anni, Mario Buono, martedì sera nell’San Leonardo di Castellammare di Stabia. Anche la Asl Napoli 3 Sud, competente sul territorio, ha avviato un’indagine interna. L’uomo, secondo quanto si legge nella denuncia della famiglia ai Carabinieri, è giunto nel triage alle 21.50 ed è rimasto lì inche venisse ultimata la bonifica dei locali del pronto soccorso, ma le sue condizioni sono ...

anteprima24 : ** Muore d'#Infarto in sala attesa ospedale, due #Inchieste ** - MwelikeO : RT @romatoday: In pronto soccorso con un dolore al petto: muore di infarto nella sala d'attesa - mummy53690440 : In pronto soccorso con un dolore al petto: muore di infarto nella sala d'attesa - Today_it : In pronto soccorso con un dolore al petto: muore di infarto nella sala d'attesa - romatoday : In pronto soccorso con un dolore al petto: muore di infarto nella sala d'attesa -