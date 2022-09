Milan, problema alla caviglia per Kjaer: per fortuna niente di grave (Di venerdì 23 settembre 2022) Stefano Pioli, in tribuna a San Siro per Italia - Inghilterra, forse sta pensando ad altro. Per esempio al suo Milan che continua a perdere i pezzi. L'ultimo in ordine di tempo è Simon Kjaer. Quanto ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 settembre 2022) Stefano Pioli, in tribuna a San Siro per Italia - Inghilterra, forse sta pensando ad altro. Per esempio al suoche continua a perdere i pezzi. L'ultimo in ordine di tempo è Simon. Quanto ...

AntoVitiello : Problema all'adduttore destro per Theo #Hernandez, non prenderà parte alle due partite della nazionale francese #Milan - AntoVitiello : #Hernandez rientra dalla Nazionale per un problema all'adduttore che verra’ valutato nei prossimi giorni con esami… - fanpage : L'impatto di Kvaratskhelia sulla difesa del Milan è stato devastante, ha logorato calciatori e tecnico avversari co… - yassine01937035 : RT @sportface2016: #Milan, infortunio per #Kjaer con la #Danimarca: problema alla caviglia - sportface2016 : #Milan, infortunio per #Kjaer con la #Danimarca: problema alla caviglia -