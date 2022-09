Lo sport per i partiti: i programmi sono un libro dei sogni. Tutti d’accordo sui problemi, nessuno spiega dove trovare le risorse (Di venerdì 23 settembre 2022) Palestre nuove e sempre aperte nelle scuole, sgravi fiscali per le società, bonus per le famiglie, piccoli impianti, stadi e grandi eventi. Chi più ne ha, più ne metta. Lo sport nei programmi elettorali è una lunga lista da libro dei sogni per un mondo che negli ultimi due anni vive una realtà durissima, fra pandemia e caro-energia. Altra storia, però, sarà trovare delle soluzioni concrete dopo le elezioni del 25 settembre. DIRITTI PER IL PD, STADI E GRANDI EVENTI PER MELONI. IL M5S VUOLE IL SUPERBONUS sportIVOLe proposte davvero distintive sono poche. Il Pd (che ha affidato lo sport all’ex ct della nazionale di pallavolo, Mauro Berruto) punta forte ad esempio sui diritti: l’introduzione dello sport in costituzione per “costringere” il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Palestre nuove e sempre aperte nelle scuole, sgravi fiscali per le società, bonus per le famiglie, piccoli impianti, stadi e grandi eventi. Chi più ne ha, più ne metta. Loneielettorali è una lunga lista dadeiper un mondo che negli ultimi due anni vive una realtà durissima, fra pandemia e caro-energia. Altra storia, però, saràdelle soluzioni concrete dopo le elezioni del 25 settembre. DIRITTI PER IL PD, STADI E GRANDI EVENTI PER MELONI. IL M5S VUOLE IL SUPERBONUSIVOLe proposte davvero distintivepoche. Il Pd (che ha affidato loall’ex ct della nazionale di pallavolo, Mauro Berruto) punta forte ad esempio sui diritti: l’introduzione delloin costituzione per “costringere” il ...

