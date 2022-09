L’Équipe titola: Lo Stade Rennais recluta Xeka per compensare l’assenza di Baptiste Santamaria (Di venerdì 23 settembre 2022) 2022-09-21 14:12:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: Senza un club dalla fine del suo contratto con il Lille il 30 giugno, Xeka è passato allo Stade Rennais mercoledì. Il 27enne centrocampista portoghese ha firmato per due stagioni con l’SRFC. “Cerco centrocampista” a seguito del grave infortunio alla caviglia sinistra di Baptiste Santamaria, l’11 settembre contro l’Auxerre (5-0), club bretone “ha messo gli occhi sull’ex Lille, campione di Francia nel 2021”scrive il club in un comunicato. “Il club aveva bisogno di rafforzarsi dopo l’infortunio di Baptiste e siamo quindi molto felici di accogliere Xeka nella nostra rosa”commenta Olivier Cloarec, presidente esecutivo e ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 23 settembre 2022) 2022-09-21 14:12:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: Senza un club dalla fine del suo contratto con il Lille il 30 giugno,è passato allomercoledì. Il 27enne centrocampista portoghese ha firmato per due stagioni con l’SRFC. “Cerco centrocampista” a seguito del grave infortunio alla caviglia sinistra di, l’11 settembre contro l’Auxerre (5-0), club bretone “ha messo gli occhi sull’ex Lille, campione di Francia nel 2021”scrive il club in un comunicato. “Il club aveva bisogno di rafforzarsi dopo l’infortunio die siamo quindi molto felici di accoglierenella nostra rosa”commenta Olivier Cloarec, presidente esecutivo e ...

