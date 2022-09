Koopmeiners, che botta: colpo alla testa in nazionale, sostituito dopo 5 minuti (Di venerdì 23 settembre 2022) Bergamo. Dalla Polonia arrivano pessime notizie per l’Atalanta: la partita di Teun Koopmeiners, impegnato con la nazionale olandese a Varsavia in Nations League, è durata appena 49 secondi. Il centrocampista classe 1998 è stato sfortunato protagonista di un contrasto aereo con Linetty nel quale ha avuto la peggio, prendendo una forte botta in testa. Il mediano nerazzurro è ricaduto a terra allarmando i compagni, che hanno immediatamente chiesto l’ingresso in campo della barella. I soccorsi si sono prolungati fino al 5’, quando poi Koopmeiners è stato trasportato fuori dal campo e sostituito, con le mani sul volto ma comunque pienamente cosciente. Nel post gara il Ct Louis van Gaal ha fornito rassicurazioni riguardo lo stato di salute del 24enne: ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 settembre 2022) Bergamo. DPolonia arrivano pessime notizie per l’Atalanta: la partita di Teun, impegnato con laolandese a Varsavia in Nations League, è durata appena 49 secondi. Il centrocampista classe 1998 è stato sfortunato protagonista di un contrasto aereo con Linetty nel quale ha avuto la peggio, prendendo una fortein. Il mediano nerazzurro è ricaduto a terrarmando i compagni, che hanno immediatamente chiesto l’ingresso in campo della barella. I soccorsi si sono prolungati fino al 5’, quando poiè stato trasportato fuori dal campo e, con le mani sul volto ma comunque pienamente cosciente. Nel post gara il Ct Louis van Gaal ha fornito rassicurazioni riguardo lo stato di salute del 24enne: ...

sportface2016 : #Olanda, #VanDijk rassicura l'#Atalanta: 'Mi è stato detto che #Koopmeiners ora sta bene' - chefoss : @RicSpada @StanisLaRochele Maignan Koopmeiners Theo e sono solo quelli che ho al Fanta (oltre a Osimhen Ricci), poi… - giomo2 : RT @itselee8: E comunque fortuna che Koopmeiners non si è scontrato con Demiral, sennò addio testa proprio - Lollone74050934 : RT @CominAlessandro: Koopmeiners uscito in barella mezzo secco, domani mattina: brutta botta ma sospiro di sollievo, il giocatore c’è al ri… - CominAlessandro : Koopmeiners uscito in barella mezzo secco, domani mattina: brutta botta ma sospiro di sollievo, il giocatore c’è al… -