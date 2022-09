Khosta 2, scoperto un nuovo virus: ‘Infetta l’uomo’. Cos’è, sintomi (Di venerdì 23 settembre 2022) Khosta. Dopo oltre due anni di pandemia, certo le persone sono stanche di sentir parlare di virus e contagi, e molte sono le testate giornalistiche che continuano ad attirarsi continuamente le ire dei lettori, convinti che si tratti di veri e propri attentati psicologici. Senza contare i complottisti della prima guardia, molti dei quali difendono dogmaticamente le loro idee anche davanti agli evidenti risultati scientifici della ricerca. Tuttavia, il servizio di informazione non può prescindere dal veicolare importanti dati che emergono dagli studi recenti, anche se non particolarmente graditi. L’ultima scoperta merita senz’altro di essere raccontata e presa in considerazione. Il nuovo virus Khosta-2: la scoperta I ricercatori hanno scoperto un nuovo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022). Dopo oltre due anni di pandemia, certo le persone sono stanche di sentir parlare die contagi, e molte sono le testate giornalistiche che continuano ad attirarsi continuamente le ire dei lettori, convinti che si tratti di veri e propri attentati psicologici. Senza contare i complottisti della prima guardia, molti dei quali difendono dogmaticamente le loro idee anche davanti agli evidenti risultati scientifici della ricerca. Tuttavia, il servizio di informazione non può prescindere dal veicolare importanti dati che emergono dagli studi recenti, anche se non particolarmente graditi. L’ultima scoperta merita senz’altro di essere raccontata e presa in considerazione. Il-2: la scoperta I ricercatori hannoun...

CorriereCitta : Khosta 2, scoperto un nuovo virus: ‘Infetta l’uomo’. Cos’è, sintomi - SoniaLaVera : RT @Lorenzxo2: La scoperta del Khosta-2 evidenzia la necessità di sviluppare vaccini universali Chi ha orecchie per intendere ,intenda .… - cronacadiroma : Khosta 2, allarme per il 'nuovo Covid' scoperto in Russia #covid #Khosta2 - giek2 : RT @Lorenzxo2: La scoperta del Khosta-2 evidenzia la necessità di sviluppare vaccini universali Chi ha orecchie per intendere ,intenda .… - Lorenzxo2 : La scoperta del Khosta-2 evidenzia la necessità di sviluppare vaccini universali Chi ha orecchie per intendere ,i… -