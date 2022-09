Grande gol di Raspadori, Italia in vantaggio 1-0 sull’Inghilterra (VIDEO) (Di venerdì 23 settembre 2022) Italia-Inghilterra 1-0 al 70esimo. Grande gol di Raspadori che al 68esimo ha stoppato perfettamente un pallone al limite dell’area, è entrato in area, si è accentrato e ha calciato benissimo sul secondo palo. Con questa rete di Raspadori, l’Italia passata in vantaggio. Ed è in classifica a due punti dall’Ungheria. Raspadori ha giocato in attacco in coppia con Scamacca poi sostituito da Gnonto. Ci ha poi pensato Donnarumma, con una doppia parata, a salvare il risultato. Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli!#ItaliaInghilterrapic.twitter.com/SvOYYdFgQO — anima (@zerodarkzthirty) September 23, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022)-Inghilterra 1-0 al 70esimo.gol diche al 68esimo ha stoppato perfettamente un pallone al limite dell’area, è entrato in area, si è accentrato e ha calciato benissimo sul secondo palo. Con questa rete di, l’passata in. Ed è in classifica a due punti dall’Ungheria.ha giocato in attacco in coppia con Scamacca poi sostituito da Gnonto. Ci ha poi pensato Donnarumma, con una doppia parata, a salvare il risultato. Giacomo, attaccante del Napoli!#Inghilterrapic.twitter.com/SvOYYdFgQO — anima (@zerodarkzthirty) September 23, 2022 L'articolo ilNapolista.

OfficialASRoma : “È stata una grande partita da parte nostra, con tanto dominio, tante palle gol, tanto controllo contro una squadra… - napolista : Grande gol di Raspadori, Italia in vantaggio 1-0 sull’Inghilterra (VIDEO) L’attaccante del Napoli ha realizzato un… - Spazio_Napoli : Gioia azzurra per Raspadori, a segno nella rete che sblocca il risultato di #ItaliaInghilterra ?? Grande stop in ar… - _MDelon : Mi sembra ci fosse un detto che recitava: 'Un grande - o potenzialmente tale - giocatore lo si distingue dallo stop… - AAfca13 : #ItaliaInghilterra Grande gol del nostro #Raspadori Qualche rosicone già ne stava parlando male. Lui ha risposto su… -