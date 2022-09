PianetaMilan : #Francescoli: a 60 anni segna un goal incredibile | VIDEO - FilippoLaBua1 : RT @G_Cobianchi: ???? Enzo Francescoli, anni 60, sa ancora come far entusiasmare i propri tifosi La magia sigue intacta ? - antonioammatur0 : RT @GoalItalia: ?? Enzo Francescoli ?? Anni: 60 ???? - robmarty2013 : RT @GoalItalia: ?? Enzo Francescoli ?? Anni: 60 ???? - kekko_molise87 : RT @GoalItalia: ?? Enzo Francescoli ?? Anni: 60 ???? -

Commenta per primo El Principe Enzo, ex attaccante uruguaiano visto in Italia con le maglie di Cagliari e Torino, fa ancora magie a 60: ecco il suo gol con la maglia del River Plate nella partita d'addio a calcio di ...El Príncipe Enzo, ex attaccante uruguaiano che ha giocato in Italia con Cagliari e Torino, fa ancora magie a 60: ecco il suo gol con la maglia del River Plate nella partita d'addio a calcio di ...(VIDEO) Enzo Francescoli a 60 anni fa ancora magie: il gol pazzesco in amichevole dell'eterno fuoriclasse ex rossoblù.La classe non è acqua, anche a sessant’anni suonati: Enzo Francescoli, che prodezza nella partita di addio al calcio di Leo Ponzio! LEGGENDA. Campioni si nasce, si diventa, si resta: per sempre. Enzo ...