Enti e imprese sociali: l'importanza di offrire «Una mano a chi sostiene» (Di venerdì 23 settembre 2022) Cattolica Assicurazioni lancia un'iniziativa benefica per sostenere progetti di inclusione sociale con una donazione complessiva di 500mila euro Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 settembre 2022) Cattolica Assicurazioni lancia un'iniziativa benefica per sostenere progetti di inclusione sociale con una donazione complessiva di 500mila euro

cristinasolmi : RT @GruppoBPER_PR: #BPERBanca lancia l'iniziativa 'Uniti per le Marche': una #raccoltafondi aperta ai clienti e a tutti i dipendenti del Gr… - CosenzaChannel : Caro energia, la Camera di Commercio supporta imprese ed enti pubblici con il progetto Eco · Cosenza Channel… - reteimprese : #Frattamaggiore #Consulenza #Imprese #Enti #Pubblici il fondo nuove competenze (fnc) riparte anche per il 2022, con… - GruppoBPER_PR : #BPERBanca lancia l'iniziativa 'Uniti per le Marche': una #raccoltafondi aperta ai clienti e a tutti i dipendenti d… - CinqueRighe : ENTI - Regione, Bando 4.1.1. PSR Campania 2014/2020 50mln per le imprese agricole - -