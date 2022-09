Crisi di pianto: le possibili cause e cosa fare per calmarsi (Di venerdì 23 settembre 2022) Piangere all’improvviso Piangere è sicuramente un’esperienza universale e a tutte le persone succede di versare almeno qualche lacrima in alcune situazioni. Alcuni di noi però piangono pochissimo, altri decisamente di più, altri possono avere delle vere e proprie Crisi di pianto, magari senza motivi apparenti e scollegate da avvenimenti esterni. In questi casi casi il pianto può scoppiare all’improvviso e può essere incontrollabile; oltre a non capire la ragione per cui si piange, non si riesce nemmeno a smettere. Queste Crisi di pianto si possono scatenare quasi in modo imprevisto e inatteso, oppure dopo aver sperimentato ansia, angoscia, nodo allo stomaco o alla gola. Si tratta generalmente di pianti in cui le lacrime scendono abbondanti, accompagnate anche da singhiozzi, lamenti e ovviamente da un ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 settembre 2022) Piangere all’improvviso Piangere è sicuramente un’esperienza universale e a tutte le persone succede di versare almeno qualche lacrima in alcune situazioni. Alcuni di noi però piangono pochissimo, altri decisamente di più, altri possono avere delle vere e propriedi, magari senza motivi apparenti e scollegate da avvenimenti esterni. In questi casi casi ilpuò scoppiare all’improvviso e può essere incontrollabile; oltre a non capire la ragione per cui si piange, non si riesce nemmeno a smettere. Questedisi possono scatenare quasi in modo imprevisto e inatteso, oppure dopo aver sperimentato ansia, angoscia, nodo allo stomaco o alla gola. Si tratta generalmente di pianti in cui le lacrime scendono abbondanti, accompagnate anche da singhiozzi, lamenti e ovviamente da un ...

