Conte: “Il M5s non è il partito del Sud assistenzialista” (Di venerdì 23 settembre 2022) MILANO – “Il M5S ha come obiettivo quello di realizzare un programma preciso, noi miriamo alla guida del paese e abbiamo tutte le carte in regola e lo abbiamo dimostrato”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, ospite di Rtl 102.5. “Occorre un governo che abbia visione e lungimiranza e abbia il coraggio di prendere decisioni importanti” ha aggiunto “è una follia affermare che ci voteranno solo i percettori di reddito di cittadinanza, noi non siamo il partito del Sud assistenzialista”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 settembre 2022) MILANO – “Il M5S ha come obiettivo quello di realizzare un programma preciso, noi miriamo alla guida del paese e abbiamo tutte le carte in regola e lo abbiamo dimostrato”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe, ospite di Rtl 102.5. “Occorre un governo che abbia visione e lungimiranza e abbia il coraggio di prendere decisioni importanti” ha aggiunto “è una follia affermare che ci voteranno solo i percettori di reddito di cittadinanza, noi non siamo ildel Sud”. L'articolo L'Opinionista.

