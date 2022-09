Ciclismo, Elisa Balsamo: “Anno indimenticabile, spero in una volata di un gruppo ristretto” (Di venerdì 23 settembre 2022) Tutto pronto per la prova in linea dei Mondiali di Ciclismo al femminile: domani in scena in quel di Wollongong la gara attesissima, soprattutto per i colori italiani. C’è Elisa Balsamo a mettere in palio il proprio titolo vinto in quel di Leuven, con una volata spettacolare davanti al fenomeno Marianne Vos, l’Anno scorso. A Radiocorsa, alla vigilia, si è espressa l’azzurra: “È stato un Anno fantastico e indimenticabile. Questa maglia iridata me la sono goduta. Già solo indossarla ti fa sentire speciale e penso di averla onorata al meglio“. Sulla gara di domani: “Sarà una gara molto aperta a possibili scenari e penso che il risultato dipenderà da come verrà fatta la gara e non dal percorso. Penso che si concluderà con una volata di un ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Tutto pronto per la prova in linea dei Mondiali dial femminile: domani in scena in quel di Wollongong la gara attesissima, soprattutto per i colori italiani. C’èa mettere in palio il proprio titolo vinto in quel di Leuven, con unaspettacolare davanti al fenomeno Marianne Vos, l’scorso. A Radiocorsa, alla vigilia, si è espressa l’azzurra: “È stato unfantastico e. Questa maglia iridata me la sono goduta. Già solo indossarla ti fa sentire speciale e penso di averla onorata al meglio“. Sulla gara di domani: “Sarà una gara molto aperta a possibili scenari e penso che il risultato dipenderà da come verrà fatta la gara e non dal percorso. Penso che si concluderà con unadi un ...

