Atalanta Primavera, il dopo Brambilla è complicato: una sola vittoria e tante difficoltà (Di venerdì 23 settembre 2022) Bergamo. Il ciclo quinquennale di Massimo Brambilla ha portato all’Atalanta Primavera due campionati e due Supercoppe, ponendo ancora una volta il vivaio nerazzurro come uno dei migliori in Italia, sia per risultati che per giocatori formati per la prima squadra: Zortea, Ruggeri, Scalvini e Okoli sono tutti parte della rosa di Gasperini, più i tanti in prestito in Serie A. Era lecito credere che la sua dipartita – verso la Juventus Next Gen, la seconda squadra bianconera, che milita in Serie C – avrebbe portato delle normali difficoltà anche in termini di rendimento dell’under 19 nerazzurra, passata sotto la guida di Marco Fioretto, promosso dall’Under-17 come Brambilla nel 2017. L’avvio di campionato è stato contraddistinto da quattro sconfitte consecutive: Empoli, Torino, Roma e Juventus. Un ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 settembre 2022) Bergamo. Il ciclo quinquennale di Massimoha portato all’due campionati e due Supercoppe, ponendo ancora una volta il vivaio nerazzurro come uno dei migliori in Italia, sia per risultati che per giocatori formati per la prima squadra: Zortea, Ruggeri, Scalvini e Okoli sono tutti parte della rosa di Gasperini, più i tanti in prestito in Serie A. Era lecito credere che la sua dipartita – verso la Juventus Next Gen, la seconda squadra bianconera, che milita in Serie C – avrebbe portato delle normalianche in termini di rendimento dell’under 19 nerazzurra, passata sotto la guida di Marco Fioretto, promosso dall’Under-17 comenel 2017. L’avvio di campionato è stato contraddistinto da quattro sconfitte consecutive: Empoli, Torino, Roma e Juventus. Un ...

Fra_Valente_cek : @dino_andreani Non sarà pronto, come tanti quando arrivano da noi. Certo da gennaio si è visto pochino sia in prima… - ciromagliulo26 : RT @_ThousandN: Non lo hanno ritenuto all'altezza della u23, preferendo dare la panchina all'allenatore della Primavera dell'Atalanta, ed o… - _ThousandN : Non lo hanno ritenuto all'altezza della u23, preferendo dare la panchina all'allenatore della Primavera dell'Atalan… - DenaroWill : @Viper_Nua @Guidolino8 Nella realtà è successo; primo anno del nuovo corso con Italiano: Fiorentina 7a ai playoff d… -