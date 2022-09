Anticipazioni Domenica In, Elodie contro Amici 22: la scelta di Mara Venier (Di venerdì 23 settembre 2022) Terza puntata di Domenica In quella che andrà in onda il 25 settembre dalle ore 14 su Rai1. Come è noto, dalla scorsa settimana è ritornata la sfida tra il contenitore guidato da Mara Venier e Maria De Filippi, in onda con la nuova edizione di Amici 22. Quest'ultimo ha segnato il record di ascolti rispetto al debutto dello scorso anno con il 24.14% di share e 2.866.000 spettatori. Zia Mara ha pensato bene di schierare Elodie. L'ex cantante di Amici, prossima co-conduttrice di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus, si racconterà a Domenica In. In particolare presenterà il film Ti Mangio il Cuore, al cinema da venerdì 22 settembre e disponibile su Paramount+ a gennaio 2023. Per l'artista si tratta di un debutto come attrice nei panni di Marilena, la moglie ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 23 settembre 2022) Terza puntata diIn quella che andrà in onda il 25 settembre dalle ore 14 su Rai1. Come è noto, dalla scorsa settimana è ritornata la sfida tra il contenitore guidato dae Maria De Filippi, in onda con la nuova edizione di22. Quest'ultimo ha segnato il record di ascolti rispetto al debutto dello scorso anno con il 24.14% di share e 2.866.000 spettatori. Ziaha pensato bene di schierare. L'ex cantante di, prossima co-conduttrice di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus, si racconterà aIn. In particolare presenterà il film Ti Mangio il Cuore, al cinema da venerdì 22 settembre e disponibile su Paramount+ a gennaio 2023. Per l'artista si tratta di un debutto come attrice nei panni di Marilena, la moglie ...

