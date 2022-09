Alluvione Marche | recuperato il corpo del piccolo Mattia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 settembre 2022) . Sono trascorsi 8 interminabili giorni da quando si avevano più notizia del bambino. Oggi i Vigili del fuoco hannoila Trecastelli. Ora, per la conferma definitiva, sarà necessario attendere il test del Dna. La speranza è svanita. IldelLucioni è stato ritrovato oggi. A distanza di 8 giorni dalla terribileche si è abbattuta sulle, alle 16.15 ildel bambino è statoin zona Trecastelli, in provincia di Ancona, in un campo a Castelleone di Suasa. A dare l’allarme è stato il proprietario del terreno e in pochi minuti sono arrivati Vigili del fuoco e carabinieri. Il punto del ritrovamento si trova a una ventina di chilometri a valle da dove il ...