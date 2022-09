AEW: Il debutto di Saraya vale uno spazio sulla BBC per la federazione di Tony Khan (Di venerdì 23 settembre 2022) Come abbiamo visto, a Dynamite Grand Slam Saraya (a.k.a. Paige) ha debuttato in AEW. L’inglese è stata accolta da una grande ovazione da parte dei fan presenti a New York. Il suo debutto sta portando un importante ritorno pubblicitario per la AEW, soprattutto nel Regno Unito dove l’ex WWE è di casa. Il mercato britannico è sempre molto proficuo per il wrestling (la WWE lo sa bene) e Saraya potrebbe contribuire al rafforzamento della federazione di Tony Khan proprio oltreoceano. Intanto la AEW ha trovato spazio sulla BBC, che ha riportato la notizia del debutto della wrestler. Ritorno d’immagine La BBC ha dedicato un articolo al debutto di Saraya in AEW. Il titolo recita: “Paige sciocca i ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 23 settembre 2022) Come abbiamo visto, a Dynamite Grand Slam(a.k.a. Paige) ha debuttato in AEW. L’inglese è stata accolta da una grande ovazione da parte dei fan presenti a New York. Il suosta portando un importante ritorno pubblicitario per la AEW, soprattutto nel Regno Unito dove l’ex WWE è di casa. Il mercato britannico è sempre molto proficuo per il wrestling (la WWE lo sa bene) epotrebbe contribuire al rafforzamento delladiproprio oltreoceano. Intanto la AEW ha trovatoBBC, che ha riportato la notizia deldella wrestler. Ritorno d’immagine La BBC ha dedicato un articolo aldiin AEW. Il titolo recita: “Paige sciocca i ...

Zona_Wrestling : AEW: Il debutto di Saraya vale uno spazio sulla BBC per la federazione di Tony Khan - TSOWrestling : Tutta la felicità dell'atleta #WWE su Twitter #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Il sorprendente debutto in #AEW dell'ex Paige #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Il primo post su Twitter di Saraya dopo il debutto in #AEW! #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : #AEWRampage: durante le registrazioni dell'episodio speciale c'è stato il 'debutto' di un nuovo titantron per Sammy… -