Ufficiale: Andrea Ranocchia si ritira dal calcio (Di giovedì 22 settembre 2022) Andrea Ranocchia comunica la decisione tramite il suo profilo Instagram Dopo la rescissione contrattuale con il Monza, Andrea Ranochhia decide di appendere gli scarpini al … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 22 settembre 2022)comunica la decisione tramite il suo profilo Instagram Dopo la rescissione contrattuale con il Monza,Ranochhia decide di appendere gli scarpini al … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

zazoomblog : Andrea Ranocchia lascia il calcio: è ufficiale - #Andrea #Ranocchia #lascia #calcio: - GiacomoManc19 : ? È ufficiale - Andrea #Ranocchia lascia il calcio giocato. // It’s official - Andrea #Ranocchia left the football… - LordIn_Sorare : RT @CorSport: Andrea #Ranocchia lascia il calcio: è ufficiale ?? - CorSport : Andrea #Ranocchia lascia il calcio: è ufficiale ?? - andrea_b72 : RT @TorinoFC_1906: Il Toro torna nelle scuole!?????? Grande emozione per gli studenti di 1a elementare dell’IC Antonelli quando hanno ricevu… -