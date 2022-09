Traffico Roma del 22-09-2022 ore 20:00 (Di giovedì 22 settembre 2022) Luceverde Roma le ritrovate in studio Tiziana remondi su raccordo anulare code tra Cassia Veientana e Salaria nelle due direzioni attenzione in carreggiata esterna all’altezza di via Flaminia venuto anche un incidente sto seguendo in carreggiata esterna code per Traffico tra la Roma Fiumicino e Casilina stessa situazione carreggiata interna tra Roma nord e da Appia incidente su tratto Urbano della A24 Roma-teramo ci sono uscita dalla città da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo Anulare restano problemi sulla Cassia bis Veientana coda in prossimità dei lavori da via della Giustiniana raccordo anulare nelle due direzioni diversi poi gli incidenti segnalati dalla polizia locale attenzione su via Casilina all’altezza di via Carlo Santarelli su via Ardeatina in prossimità di via nesazio in direzione del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022) Luceverdele ritrovate in studio Tiziana remondi su raccordo anulare code tra Cassia Veientana e Salaria nelle due direzioni attenzione in carreggiata esterna all’altezza di via Flaminia venuto anche un incidente sto seguendo in carreggiata esterna code pertra laFiumicino e Casilina stessa situazione carreggiata interna tranord e da Appia incidente su tratto Urbano della A24-teramo ci sono uscita dalla città da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo Anulare restano problemi sulla Cassia bis Veientana coda in prossimità dei lavori da via della Giustiniana raccordo anulare nelle due direzioni diversi poi gli incidenti segnalati dalla polizia locale attenzione su via Casilina all’altezza di via Carlo Santarelli su via Ardeatina in prossimità di via nesazio in direzione del ...

VAIstradeanas : 19:50 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via di Pietralata ???? traffico rallentato altezza Via delle Messi d'Oro #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via delle Capannelle ???? traffico rallentato altezza Via del Calice ?? disposto senso unico… - romamobilita : Traffico rallentati: via Tiburtina Valeria (tra Viale Palmiro Togliatti e G.R.A.); via del Trullo; via Nomentana… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via di Torre Spaccata ???? traffico rallentato altezza Via Tuscolana #Luceverde #Lazio -