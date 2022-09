Supplenze, algoritmo impazzito? “Gli errori non sono del sistema”, ecco la posizione del Ministero. Mad? “Nessuna modifica per il momento” [VIDEO INTERVISTA] (Di giovedì 22 settembre 2022) Il capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, Stefano Versari, a margine del congresso della Uil Scuola, interviene su Orizzonte Scuola per parlare dell'attualità scolastica. L'articolo Supplenze, algoritmo impazzito? “Gli errori non sono del sistema”, ecco la posizione del Ministero. Mad? “Nessuna modifica per il momento” VIDEO INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022) Il capo dipartimento deldell'Istruzione, Stefano Versari, a margine del congresso della Uil Scuola, interviene su Orizzonte Scuola per parlare dell'attualità scolastica. L'articolo? “Glinondel”,ladel? “per il

orizzontescuola : Supplenze, algoritmo impazzito? “Gli errori non sono del sistema”, ecco la posizione del Ministero. Mad? “Nessuna m… - Ticonsiglio : ??Supplenze da GPS: errori algoritmo e ricorsi L'algoritmo per l'assegnazione delle supplenze ai docenti da GPS rela… - UGLConf : Ornella Cuzzupi segretario nazionale @UglScuola in un’intervista all’Avvenire di Calabria, senza mezzi termini, att… - scuolainforma : #Precari e #algoritmo impazzito: #Anief denuncia tutto all'UE - infoitinterno : Supplenze GPS, partono i ricorsi: algoritmo sotto accusa -