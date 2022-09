Silvia Slitti contro Ambra Angiolini | “Occupa abusivamente casa mia”

(Di giovedì 22 settembre 2022) “È una brutta storia”. Con queste parole, raggiunta dai cronisti di Domani, ha commentato la bufera mediatica sollevata da, celebre wedding planner e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini. La donna ha affidato alle story di Ig un lungo sfogo in cui ha raccontato la vicenda ai follower, senza citare direttamente. Il riferimento però è stato chiaro sin da subito perchéha terminato il suo discorso dicendo “Una nota canzone dice “… Se prometto poi mantengo…’. Spesso le persone promettono ma non mantengono un bel niente”. Ma cos’è successo realmente? Lo scorso anno, la famiglia Pazzini decide di trascorrere un periodo di dieci mesi fuori città e affitta l’appartamento di Milano ade ...

CorriereCitta : Silvia Slitti, chi è l’imprenditrice che accusa Ambra Angiolini: età, carriera, marito e Instagram - infoitcultura : Silvia Slitti contro Ambra: “Sono disgustata, occupa abusivamente la mia casa” - infoitcultura : Silvia Slitti, ex meteorina e imprenditrice di successo - CorrNazionale : L’organizzatrice di eventi Silvia Slitti accusa #AmbraAngiolini, la nuova giudice di #XFactor di non liberare l’app… - zazoomblog : Ambra occupa casa mia la wedding planner Silvia Slitti fa causa allattrice - #Ambra #occupa #wedding #planner -

L'attrice, attualmente impegnata con X Factor , avrebbe preferito non entrare nel merito, ma visto che, nota anche per essere la moglie di Giampaolo Pazzini , ha lasciato intendere che ...L'organizzatrice di eventi accusa la nuova giudice di X Factor di non liberare l'appartamento che aveva preso in affitto fino al 30 giugno. La replica: 'È una brutta storia, ci sono di mezzo i ...Dopo le dichiarazioni di Silvia Slitti in cui ha lasciato intendere che la sua casa fosse occupata da Ambra Angiolini gli avvocati dell'attrice hanno replicato. La stessa Ambra ...Silvia Slitti, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, ha accusato Ambra Angiolini di occupare abusivamente il suo appartamento milanese ...