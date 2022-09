Sarà in Francia la prima visita ufficiale di re Carlo III (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato personalmente a Parigi il nuovo sovrano britannico. Che volerà Oltremanica il mese prossimo, per poi spostarsi in Germania, l'ultimo Paese visitato dalla regina Elisabetta nel 2015 Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato personalmente a Parigi il nuovo sovrano britannico. Che volerà Oltremanica il mese prossimo, per poi spostarsi in Germania, l'ultimo Paeseto dalla regina Elisabetta nel 2015

