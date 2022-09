Ritocchino al seno sempre più di moda | ma c' è una correlazione col cancro

Radio Subasio

Il cosiddetto '' alè l'intervento di chirurgia estetica più praticato in tutto il mondo. Il New York Times sostiene che circa 400.000 donne statunitensi all'anno si facciano ...Il report dell'Iss sui seni rifatti Trentacinque milioni di pazienti al mondo che hanno avuto almeno una ricostruzione o unal. E in Italia, "un incremento costante" di protesi negli ultimi due anni. Con una media di 55 mila operazioni ogni 12 mesi. È quanto evidenzia l'Istituto Superiore della Sanità nel ... Gli italiani vogliono essere belli Il GF Vip 7 ha accolto in casa nuovi concorrenti, tra cui Edoardo Donnamaria. Il giovane è diventato subito virale su Twitter, dove un momento condiviso con Elenoire Ferruzzi ha fatto il giro dei soci ...Rifarsi il seno Attenzione: il cosiddetto "ritocchino" è l’intervento di chirurgia estetica più praticato nel mondo, ma c'è una correlazione col tumore ...