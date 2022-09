Record di partecipanti alla Route du Rhum 2022: presenti anche 6 veliste (Di giovedì 22 settembre 2022) Mai così tanti skipper in 44 anni di storia della Route du Rhum: in questa edizione 2022, infatti, sono attesi 138 atleti solitari nella regata che partirà da Saint Malo e che si dirigerà nell’Oceano Atlantico fino a Pointe a Pitre, in Guadalupa. Nella giornata di ieri, mercoledì 21 settembre, gli skipper si sono riuniti al Mogador Theatre di Parigi per la conferenza stampa ufficiale con il Gruppo Telegramme, proprietario dell’evento, insieme alla regione della Guadalupa, principale partner esclusivo, e agli altri partner della città di Saint-Malo, Regione Bretagna, CIC, organizzatori e media. Due italiani alla Route du Rhum 2022 La conferenza stampa rappresenta un ottimo momento per gli skipper di condividere alcuni emozionanti momenti, confrontarsi ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 22 settembre 2022) Mai così tanti skipper in 44 anni di storia delladu: in questa edizione, infatti, sono attesi 138 atleti solitari nella regata che partirà da Saint Malo e che si dirigerà nell’Oceano Atlantico fino a Pointe a Pitre, in Guadalupa. Nella giornata di ieri, mercoledì 21 settembre, gli skipper si sono riuniti al Mogador Theatre di Parigi per la conferenza stampa ufficiale con il Gruppo Telegramme, proprietario dell’evento, insiemeregione della Guadalupa, principale partner esclusivo, e agli altri partner della città di Saint-Malo, Regione Bretagna, CIC, organizzatori e media. Due italianiduLa conferenza stampa rappresenta un ottimo momento per gli skipper di condividere alcuni emozionanti momenti, confrontarsi ...

Helterdk : RT @SimoneAKirA: Oggi su Corriere dello sport cartaceo sono riuscito a portare il capolavoro di @BodeOnlyTheBest e @Magistrix_OTB: il loro… - SimoneAKirA : Oggi su Corriere dello sport cartaceo sono riuscito a portare il capolavoro di @BodeOnlyTheBest e @Magistrix_OTB: i… - Cortijo_MX5 : RT @italiaGianluca: Oggi splendida giornata con Mazda per il world record di MX5 per partecipanti in pista!!! Overdrive presente ?? https://… - italiaGianluca : Oggi splendida giornata con Mazda per il world record di MX5 per partecipanti in pista!!! Overdrive presente ?? - Trentin0 : Un successo in val Rendena la seconda edizione della Dolomitica Run Half Marathon: centinaia i partecipanti, il bur… -