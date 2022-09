Ore 14 inizia alle 7 minuti dopo: bordata di Milo Infante a Diaco (Di giovedì 22 settembre 2022) In quel di Rai 2 potrebbero non essere tutti molto felici della presenza di Pierluigi Diaco nel pomeriggio della rete. Da giorni si dice che Milo Infante potrebbe non gradire molto il fatto che Bellama’ non stia incassando ascolti brillanti e che in qualche modo questo possa anche penalizzare il suo programma dal punto di vista dei numeri. Non ci sono conferme su questo, ma la frecciata velenosissima che è arrivata oggi dal conduttore di Ore 14, lascia pensare che ci sia un po’ di malumore. Non solo. In questi primi giorni di messa in onda del programma, Milo Infante non ha mai dato la linea a Bellama’, non ha mai salutato il suo collega. Niente di niente. E questo lascia pensare che tra Infante e Diaco, ci sia una leggera antipatia. Il conduttore di Bellama’ invece, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 settembre 2022) In quel di Rai 2 potrebbero non essere tutti molto felici della presenza di Pierluiginel pomeriggio della rete. Da giorni si dice chepotrebbe non gradire molto il fatto che Bellama’ non stia incassando ascolti brillanti e che in qualche modo questo possa anche penalizzare il suo programma dal punto di vista dei numeri. Non ci sono conferme su questo, ma la frecciata velenosissima che è arrivata oggi dal conduttore di Ore 14, lascia pensare che ci sia un po’ di malumore. Non solo. In questi primi giorni di messa in onda del programma,non ha mai dato la linea a Bellama’, non ha mai salutato il suo collega. Niente di niente. E questo lascia pensare che tra, ci sia una leggera antipatia. Il conduttore di Bellama’ invece, ...

