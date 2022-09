No, al confine tra Russia e Finlandia non c’era una coda di «35km» (Di giovedì 22 settembre 2022) La mattina del 21 settembre Vladimir Putin ha annunciato una “mobilitazione parziale” in Russia per reclutare nuovi soldati da mandare in guerra in Ucraina. Il presidente russo ha precisato che verraano coinvolti in primo luogo i riservisti militari, cioè «coloro che hanno prestato servizio in precedenza nelle forze armate». Dopo la comunicazione del Cremlino, in diverse città russe si sono svolte proteste, i voli di sola andata dalla Russia sono esauriti e i loro prezzi sono saliti alle stelle, come riportato da diverse testate internazionali. Di pari passo con la diffusione di queste notizie, ne è diventata virale anche un’altra: al confine tra Russia e Finlandia si sarebbe sviluppata una coda di auto lunga oltre 30 chilometri. Il giorno dell’annuncio un utente di Twitter ha ... Leggi su facta.news (Di giovedì 22 settembre 2022) La mattina del 21 settembre Vladimir Putin ha annunciato una “mobilitazione parziale” inper reclutare nuovi soldati da mandare in guerra in Ucraina. Il presidente russo ha precisato che verraano coinvolti in primo luogo i riservisti militari, cioè «coloro che hanno prestato servizio in precedenza nelle forze armate». Dopo la comunicazione del Cremlino, in diverse città russe si sono svolte proteste, i voli di sola andata dallasono esauriti e i loro prezzi sono saliti alle stelle, come riportato da diverse testate internazionali. Di pari passo con la diffusione di queste notizie, ne è diventata virale anche un’altra: altrasi sarebbe sviluppata unadi auto lunga oltre 30 chilometri. Il giorno dell’annuncio un utente di Twitter ha ...

RaiNews : Fuga dalla Russia, anche via terra, dopo il discorso di Putin - DavidPuente : Un video presentato con un contesto falso e nessuna prova dei '35km di coda' per attraversare il confine tra Russia… - MSF_ITALIA : Violenti scontri al confine tra #Kirghizistan e #Tagikistan Abbiamo allestito una clinica in una scuola nel villagg… - alvanofabio : RT @michele_geraci: ?? IMPORTANTE: Tweet degli ufficiali di confine finlandesi Le immagini che avete visto ieri sera in tv di code di auto… - Biagiothai : RT @sweetlullaby0: tentano di uscire dalla Russia'. -