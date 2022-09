MotoGP GP Giappone 2022, Quartararo: “Tutti vicini, dovremo spingere” (Di giovedì 22 settembre 2022) “Abbiamo 17 punti di distacco tra Tutti e tre e Tutti e tre vogliamo il campionato, anche Bastianini. Questo piccolo distacco ci porta a spingere al massimo”. Lo ha detto Fabio Quartararo, riferendosi a Bagnaia ed Espargaro, durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Giappone di MotoGP. “Oggi per la prima volta sono tornato ad allenarmi – ha detto il francese, protagonista di una caduta ad Aragon -, ci sono solo delle abrasioni sul torace, ma sulla moto non credo che sia un problema. Nella prima sessione lo sentirò, ma non credo sarà un problema. Credo che in fondo riusciamo a essere competitivi in tutte le gare”. Quartararo è poi tornato su Enea Bastaianini, vincitore ad Alcaniz pochi giorni fa e quarto in classifica: “Come pilota è eccezionale. ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) “Abbiamo 17 punti di distacco trae tre ee tre vogliamo il campionato, anche Bastianini. Questo piccolo distacco ci porta aal massimo”. Lo ha detto Fabio, riferendosi a Bagnaia ed Espargaro, durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio deldi. “Oggi per la prima volta sono tornato ad allenarmi – ha detto il francese, protagonista di una caduta ad Aragon -, ci sono solo delle abrasioni sul torace, ma sulla moto non credo che sia un problema. Nella prima sessione lo sentirò, ma non credo sarà un problema. Credo che in fondo riusciamo a essere competitivi in tutte le gare”.è poi tornato su Enea Bastaianini, vincitore ad Alcaniz pochi giorni fa e quarto in classifica: “Come pilota è eccezionale. ...

