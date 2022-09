Agenzia askanews

'Tre anni per un progetto fotovoltaico è un buon obiettivo - ha detto- per i piccoli progetti si deve fare più velocemente. E quindi per questo c'è una legge che arriverà, ma anche una ..."Tre anni per un progetto fotovoltaico è un buon obiettivo - ha detto- per i piccoli progetti si deve fare più velocemente. E quindi per questo c'è una legge che arriverà, ma anche una ... Macron promette di andare a "doppia velocità" sulle rinnovabili Roma, 22 set. (askanews) - La Francia deve andare "a doppia velocità" nella realizzazione di progetti sulle energie rinnovabili, eolico e solare, ...Il presidente francese, Emmanuel Macron, chiede al governo di "trovare il miglior modo di procedere" con il parlamento per adottare la contestata riforma delle pensioni. E vuole assicurarsi che venga ...