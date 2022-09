Lucio Dalla | a Roma “l’impresa eccezionale” della mostra-evento a 10 anni dalla scomparsa

CremoniniCesare : Ho realizzato molte cose nella mia vita ma questa è l’esperienza più intensa fatta con la musica. 29 settembre 2022… - limesonline : ?? #LimesMare 'Il mare è il sistema circolatorio del pianeta e quindi della geopolitica. I popoli si distinguono in… - Nezeli_Fagundes : RT @CremoniniCesare: Ho realizzato molte cose nella mia vita ma questa è l’esperienza più intensa fatta con la musica. 29 settembre 2022.… - Nets29 : RT @CremoniniCesare: Ho realizzato molte cose nella mia vita ma questa è l’esperienza più intensa fatta con la musica. 29 settembre 2022.… - cioli82 : RT @CremoniniCesare: Ho realizzato molte cose nella mia vita ma questa è l’esperienza più intensa fatta con la musica. 29 settembre 2022.… -

Caracciolo, giornalista esperto di geopolitica e direttore di Limes, è intervenuto giovedì 22 settembre ad Agorà, su Rai, sulla nuova accelerazione impostaRussia nella guerra in Ucraina. ...La grande mostra - evento dedicata adebutta oggi a Roma, al Museo dell'Ara Pacis . Sarà possibile visitarla fino al 6 gennaio 2023, nel decennale della sua scomparsa, per celebrarne il genio umano e musicale. Un viaggio ...La grande mostra-evento di Lucio Dalla debutta a Roma al Museo dell’Ara Pacis, da oggi 22 settembre al 6 gennaio 2023, nel decennale della sua scomparsa. Un viaggio visivo e sensoriale che trasformerà ...SPETTACOLO (Roma). "E' stato un onore dedicare una mostra a Lucio Dalla, l'ho conosciuto in ricordo dell'anniversario del decennale della morte. La sua musica è universale, pochi cantanti e artisti ri ...